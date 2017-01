Les plus belles histoires commencent toujours par « Il était une fois », mais les meilleures histoires n’ont jamais de fin. Pièce pensée et écrite pour un jeune public, Belles et bois s’empare des différentes versions du célèbre conte « La Belle au bois dormant ». Ce spectacle sera proposé sur la scène du Théâtre du Château d’Eu le 29 janvier prochain. En jouant avec les différents points de vue et la capacité naturelle des enfants à changer de rôle en basculant d’un univers à l’autre (sans jamais se préoccuper des questions de réalité), cette nouvelle création s’appuie sur la faculté de dissociation propre à l’enfance.

L’histoire

À l’occasion du baptême de la princesse, le roi et la reine organisent une fête somptueuse, à laquelle sont conviées plusieurs fées. Chacune d’elles lui offre un don : beauté, grâce,… Brusquement une vieille fée qui n’a pas été invitée se présente et lui lance un charme mortel : la princesse se piquera le doigt sur le fuseau d’un rouet et en mourra. Heureusement, une des jeunes fées marraines qui s’était cachée pour parler en dernier atténue la malédiction : au lieu d’en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au terme desquels le fils d’un roi viendra la réveiller. De Charles Perrault aux frères Grimm, il existe plusieurs versions de « La Belle au bois dormant ».

Avec « Belles et bois », la chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh s’empare du célèbre conte en signant une pièce pensée et écrite pour le jeune public. La Belle au bois dormant ou la cervelle au petit pois du prince tout gluant ?

Dans le cadre de ce spectacle, une initiation à la danse sera proposée par Emmanuelle Vo-Dinh, samedi 28 janvier de 16 h à 18 h, dans les murs du Théâtre des Charmes. Plus d’infos par ici.

Pratique

« Belles et bois », dimanche 29 janvier à 17 h au Théâtre du Château d’Eu. À voir en famille, dès 7 ans. Tarifs : de 5 à 8 €. Informations et réservations par mail à contact@theatreduchateau.fr ou au 02 35 50 20 97.