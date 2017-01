Site Patrimonial Remarquable (SPR). Un label créé par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l‘architecture et au patrimoine. Un label visé par la mairie d’Eu pour préserver les alentours de la collégiale.

L’adjointe au patrimoine Marie-Christine Petit explique :

« Pendant la campagne électorale, nous avions dit que nous souhaitions faire obtenir à la ville d’Eu un label qu’elle n’avait pas : celui de ville d’art et d’histoire. Mais nous n’avions pas poursuivi puisqu’une nouvelle loi était prévue sur la protection de patrimoine ».

Avant de s’étonner :

« Eu n’a jamais été ni secteur sauvegardé, ni zone de protection de patrimoine architectural, urbain et paysager. Hormis le plan local d’urbanisme (PLU), rien ne fixe les règles d’urbanisme à respecter autour de la collégiale ».

Après la loi de juillet 2016, les élus ont donc décidé de lancer un dossier pour faire valoir un SPR.

D’après la loi peuvent devenir un SPR : villes, villages ou quartiers, ainsi que sites ruraux et paysages environnants, qui constituent un intérêt public au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager. Les règles applicables autour de ces sites ne sont plus régies par le simple PLU, mais nécessitent l’établissement d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.