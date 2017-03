Connaître parfaitement son territoire pour mieux le développer. Une politique adoptée par la ville de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). Ainsi, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, elle vient de faire réaliser un diagnostic de son territoire par le bureau d’études Espaç’Urba. Un état des lieux complet, qui comporte tout un volet consacré à la population et à l’emploi, présenté lors d’une réunion publique le 13 mars 2017.

Un nombre d’habitants fluctuant

Et tout l’intérêt de ce diagnostic est qu’il comporte des données sur plusieurs années et en permet l’analyse. Ainsi, depuis près d’un demi-siècle, on observe que la démographie est fluctuante à Blangy-sur-Bresle :

3 336 habitants en 1968,

3 456 habitants en 1982,

2 911 habitants en 2011,

3 039 habitants en 2013.

Une tendance à la hausse qui ne serait déjà plus d’actualité, la population estimée (sans recensement officiel) en 2017 étant de 2 960 Blangeois.

« Surtout des ouvriers et des employés »

Concernant l’emploi, « 50,6 % de la population active a un emploi » indique Laurence Lefebvre, architecte urbaniste du cabinet Espaç’Urba. Pour le reste, on compte 15 % de demandeurs d’emploi, 13 % de retraités, 6 % d’étudiants, et 14 % d’autres inactifs (sont ici comptabilisés les mamans au foyer, les assistantes maternelles, ainsi que les militaires).

Quant aux catégories socioprofessionnelles, ce sont « surtout des ouvriers et des employés ».

