Dans la nuit du 7 au 8 mars, les gendarmes de la COB Friville-Escarbotin interviennent sur un véhicule accidenté sur un pont surplombant l’A28 à Bouttencourt (80). À l’arrivée de la patrouille, le conducteur est parti, mais dans la panique, il a laissé plusieurs dizaines de grammes de cannabis et des éléments d’identification.

L’enquête est alors rondement menée par les gendarmes locaux. La propriétaire du véhicule, amie du conducteur aura beau venir déposer plainte à la gendarmerie pour le vol de sa voiture, il apparaît rapidement qu’elle l’avait sciemment prêtée à l’intéressé.

Belle somme d’argent

Les perquisitions permettent la saisie de plus de 700 grammes de cannabis et une belle somme d’argent. Le trafiquant, récidiviste, a été condamné le 10 mars en comparution immédiate à un an de prison dont 6 mois ferme par le tribunal correctionnel d’Amiens.

Son amie est convoquée le 28 juin prochain au tribunal correctionnel d’Amiens pour fausse déclaration.

« Morale de l’histoire : le cannabis ne rend pas forcément intelligent, »

concluent les gendarmes.