Brutelles. Un blessé grave dans un face-à-face

Un accident a fait trois blessés dont un grave, ce mercredi 19 avril vers 19 h 10 à Brutelles.

Les premiers éléments de l’enquête de gendarmerie déterminent qu’une Renault Clio qui circulait sur la route départementale 102 dans le sens Brutelles-Bourseville, aurait entamé un dépassement. Dans le sens inverse arrivait alors une Hyundai. Le choc frontal était inévitable.

Les sapeurs pompiers de Cayeux-sur-Mer, Ault et Friville-Escarbotin sont intervenus sur place, tout comme les personnels du SMUR. Les sapeurs pompiers de Cayeux ont transporté le conducteur de la Clio, âgé de 27 ans et demeurant à Woincourt, gravement blessé sans que le pronostic vital ne soit engagé, au centre hospitalier d’Amiens. Le conducteur et le passager de la Hyundai, deux frères, des Cayolais âgés de 19 et 20 ans, ont été transportés par les pompiers d’Ault pour l’un et de Friville pour le second, au centre hospitalier d’Abbeville.