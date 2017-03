Ce dimanche 2 avril 2017, c’est un rendez-vous sportif mais aussi et surtout convivial que proposent la ville de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) et le club Canisport Normand, qui organisent conjointement leur troisième canicross. Dans le cadre verdoyant de la zone de loisirs, sur le chemin des étangs de Blangy et Nesle-Normandeuse, environ 150 participants sont attendus sur un circuit ne présentant aucune difficulté technique particulière.

Marche, trottinette…

La manifestation est ouverte à tous, amateurs et athlètes confirmés, jeunes enfants ou vétérans, avec plusieurs possibilités de participation :

en courant (canicross),

en marchant (canimarche),

en pédalant (caniVTT)

ou en trottinant (canitrottinette).

Un seul impératif : être accompagné de son chien âgé d’un an au minimum (ou un an et demi pour l’épreuve VTT). Car avant tout, la pratique de ce sport est destinée au bonheur de l’animal.

Nouveau cette année, si les conditions météorologiques s’y prêtent, un relais coureur-canicrosseur sera proposé avec inscription sur place.

Sport et spectacle

Le canicross, c’est donc du sport, de la détente, de la convivialité, mais aussi du spectacle, avec la présence notamment de participants reconnus au niveau international, tant en course à pied qu’en VTT. Ainsi, les spectateurs sont les bienvenus le long du parcours pour encourager les binômes athlète-canidé.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 28 mars 2017.