Le canicross se développe dans la Région. Créé il y a 11 ans au niveau national, il commence à faire beaucoup d’adeptes et des champions normands ! Les Amis des écoles de Baromesnil, Mesnil-Réaume et Monchy-sur-Eu organisent la troisième édition du canicross de la forêt de Eu dimanche 7 mai. Les quatre épreuves, détaillées ci-dessous, comptent pour les Chiens d’or, challenge national des sports et loisirs canins, et le Challenge Normand. Un podium national est réalisé en fin d’année en fonction du nombre de points gagnés par chaque maître et son chien.

Sport tracté et pas de trait. La vice-présidente de la Fédération des sports et loisirs canins, Véronique Audejean, explique la différence entre son sport et les chiens de traîneau : « Notre sport, le canicross ou le cani VTT, c’est un sport tracté, où le maître doit fournir un effort au moins égal à l’animal. Le maître et le chien sont unis dans l’effort commun. » Pas question de chien de traîneau et d’un sport uniquement réservé aux huskies. Il est ouvert à tous les chiens… Et à tous les maîtres désireux de développer un dressage qui dépasse les « assis, coucher et va chercher ».

Enfants et adultes. L’avantage des sports et loisirs canins, c’est la possibilité de les pratiquer à tout âge. « C’est un sport assez exceptionnel ouvert de 7 à 77 ans, sourit Véronique Audejean. Tout le monde peut le pratiquer. Le fait d’avoir un chien motive les gens qui ne faisaient pas de sport à s’y mettre. » Le canicross de Monchy regroupe plusieurs épreuves dont le coup d’envoi est donné à 10 h : VTT, trottinette, canicross long pour les adultes (5,7 kilomètres), épreuve de 1 000 mètres pour les enfants âgés de 7 à 10 ans, épreuve de 2 000 mètres pour les enfants âgés de 11 à 14 ans et un canicross court pour terminer la boucle (2,9 kilomètres). Après ces moments de sérieux et de concentration, un instant plus « fun » avec un relais ouvert à tous débutera vers 14 h 15 puis un parcours pour les bébés : un 150 mètres où les bouts de chou seront accompagnés de leurs parents et de leurs chiens.

Inscriptions en ligne et matériel exigés. Aucune inscription ne sera possible sur place le dimanche 7 mai. Les organisateurs attendent plus d’une centaine de personnes, malgré le deuxième tour des élections. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 mai sur le site www.canicompet.fr au tarif de 9 € pour les licenciés et 11 € pour les non licenciés. Pour participer à ce canicross, les inscrits doivent apporter un bon matériel pour ne pas risquer de blesser leur chien. Des baskets, une ceinture ou un baudrier, un harnais et une laisse de 2 mètres, avec un amortisseur élastique accroché au chien, sont indispensables pour que l’épreuve se déroule bien.

Arzhêliz Diard

Pratique

Rendez-vous à Monchy-sur-Eu, dimanche 7 mai. De 8 h à 9 h 30 : accueil des concurrents, remise des dossards et contrôle vétérinaire. Début des épreuves à 10 h. Restauration sur place. Organisé par les Amis des Écoles. Renseignements : 06 83 75 37 14 et inscriptions ici.