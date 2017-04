Le carnaval franco-belge est mort, vive le carnaval aultois. Une poignée de Belges en vacances se trouvaient à l’origine du premier. Avides de divertissement dans le village, ils décident d’aller taper à la porte de la mairie pour présenter une idée familière dans le plat pays : concevoir un carnaval. L’affaire est alors conclue.

Un malentendu

Depuis ce partenariat perdure tous les ans. Mais le carnaval franco-belge ne soufflera pas sa onzième bougie en 2017. En cause, un malentendu au moment du dernier défilé entraînant le désengagement des voisins belges cette année. Il n’était pas question pour autant pour Marthe Sueur, maire d’Ault, d’abandonner la joyeuse manifestation :

Il y aura autant d’animations, si ce n’est plus. Les Belges défilaient avec leur char mais c’est la commune et la commission culture et animation qui organisaient tout. Ca ne change pas grand chose.

Musique et majorettes

Le nouveau carnaval aultois est donc programmé le dimanche 30 avril. Toute la population aultoise et des environs est invitée à enfiler ses plus beaux costumes pour l’occasion. Le départ du cortège sonnera à 14 h 30. Il sera rythmé par les musiciens et les majorettes. Car ceux de Saint-Pierre-en-Val, Dargnies et Fressenneville feront le déplacement. A leurs côtés, le groupe des Tisserands de Pérenchies avec ses deux géants et les groupes des différentes associations d’Ault, sans compter les Gilles et les Marins, le groupe folklorique portugais, le groupe carnavalesque de la Martinique, les Peluches de Mylan.

Un seul char sera en piste. Il portera en triomphe les jeunes miss et mister élus l’année précédente. Le parcours emprunté est inchangé, il commencera sur la Place Charles de Gaulle.

Pratique : carnaval aultois organisé par la commission culture et animation le dimanche 30 avril, à 14 h 30. Départ du défilé sur la place Charles de Gaulle.

Julien Levasseur