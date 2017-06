Dimanche le 4 juin aura lieu la 36e édition de la ronde SGD. « Une bonne partie du parcours se déroule en forêt, avec aussi des boucles dans le village » annonce Sylvie Lefèvre, présidente du club SGD course et marche, qui organise la course. La belle montée avant l’arrivée des concurrents en forêt est notamment appréciée ou redoutée par les habitués.

« Une petite trentaine de bénévoles sera mobilisée pour la bonne organisation de la course. Il y a beaucoup d’habitués, du club ou non, qui viennent nous donner un bon coup de main. C’est très utile pour nous » explique la présidente.

Les organisateurs espèrent attirer environ 200 participants sur cette épreuve. « Il y a notamment Marc-Antoine Lavoine qui est inscrit, c’est un bon coureur » se réjouit Sylvie Lefèvre.

La course avait été remportée par Jérémy Sénéchal, licencié du COB, l’année dernière. Côté marche, Gilles Lavoine avait été le plus rapide.

Pratique

Les 10 km de la ronde SGD ont lieu le 4 juin à Saint-Pierre-en-Val. Départ à 9 h 30 pour la marche ; 10 h pour la course. Renseignements sur facebook (SGD Course et marche) ou par téléphone 07 81 10 11 06. Certificat médical nécessaire pour l’inscription.