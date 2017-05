Les pilotes de l’AST Cyclisme sont prêts à accueillir leurs adversaires venus de toute la

Normandie. En juin, le club avait déjà organisé une compétition qui avait attiré le public. –

Des courses effrénées, dans une ambiance survoltée : voici ce qui attend les Tréportais ce samedi sur la piste de BMX du parc Sainte-Croix. « Ce sera la Coupe de Normandie, qui se joue en plusieurs manches. Samedi, c’est la cinquième » explique Laurent Pottier, bénévole à l’AS Tréport cyclisme.

L’accès à la piste est gratuit pour le public. Les pilotes entreront sur la piste vers 14 h, pour des sessions de reconnaissances. « Les premières manches qualificatives débutent à 17 h et déjà, les courses sont intéressantes à voir puisque les pilotes se battent pour les premières places » estime Laurent Pottier. A 20 h, un repas est proposé aux pilotes qui retourneront sur leurs vélos vers 20 h 30, pour les phases finales. « En fonction du nombre d’inscrit que nous avons dans les différentes catégories, ils débutent en huitième ou quart de finale. La compétition devrait se terminer vers 21h30 ».

Une belle piste municipale

Des courses qui se terminent donc en soirée et qui valent à cette cinquième manche de la Coupe de Normandie le qualificatif de semi-nocturne, auquel les pilotes sont moins habitués. « Les personnes qui n’ont jamais vu de BMX sont souvent étonnées par la qualité du spectacle. Nous avons la chance en plus d’avoir une très belle piste municipale ». Pour appuyer ses propos, Laurent Pottier rappelle que le Challenge de France avait attiré un très grand nombre de spectateurs en juin dernier.

Le club présentera 25 de ses pilotes sur la piste et pour certains, l’enjeu sera très important puisqu’ils sont bien classé en coupe : c’est le cas de Tony Pion, 1er en cruiser et 2e en 20 pouces, d’Amelie Jacques 1ère en cruiser et 3ème en 20 pouces et de Louise Pottier 2ème chez les benjamines. Benjamin Legras pourrait aussi entrer dans le trio de tête dans sa catégorie.

Au total, ce sont 350 pilotes qui sont attendus dans la cité portuaire ce week-end, venus de toute la Normandie.