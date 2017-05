Les chantiers jeunes du Centre Pastel ont toujours beaucoup de succès. L’édition 2017 ne déroge pas à la règle. Samedi 13 mai au matin, les adolescents et leurs parents sont venus nombreux assister à la réunion d’information, mais aussi, avec la ferme intention de s’inscrire.

David Videcoq, référent du projet, a rappelé que : « Seize jeunes participeront aux chantiers d’été et dix à celui de la Toussaint. Les travaux sont adaptés aux jeunes, il est important de venir travailler avec des vêtements usagés, car vous risquez de vous salir. »

Deux chantiers estivaux

La première semaine de travaux, sous le signe de la peinture, se déroulera du 27 juillet au 2 août à Saint-Pierre-en-Val. La deuxième période du 3 au 9 août est prévue au Mesnil-Réaume et sera plus orientée vers l’entretien d’un chemin de campagne. Pendant ces deux semaines, le transport des jeunes sera assuré par le centre Pastel. Des petits groupes seront organisés afin d’assurer au quotidien la logistique de la journée. À savoir l’organisation des courses et la préparation des repas. Suivra ensuite, une semaine de vacances, du 14 au 19 août, à la base nautique de Pavilly.

Chantier sur le développement durable

Les programmes VTT, accrobranche, canoë, karting… Seront les activités en parallèle de celles quotidiennes des campeurs, c’est-à-dire élaboration et réalisation des menus… Sans oublier la vaisselle ! Le chantier d’hiver, souvent axé sur le développement durable, est prévu sur quatre jours pendant les vacances de la Toussaint. Le lieu de villégiature sera défini fin septembre avec les jeunes. Assise au milieu des futurs inscrits, Aurélie Courvalet, sourit et se souvient : « Quand j’étais ado, j’ai participé aux premiers chantiers jeunes, c’était déjà super. On apprenait à vivre en groupe, à préparer le repas pour le groupe et à travailler. Tous ces très bons souvenirs m’incitent aujourd’hui à encourager Melissa, ma fille à venir elle aussi participer à ces chantiers jeunes. »