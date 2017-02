« En juin 2016, nous avons terminé le programme d’investissements de 40 millions d’euros », souligne Stéphane Coquant, responsable du Centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme (CHIBS) qui est partagé entre un site à Saint-Valery-sur-Somme spécialisé dans la médecine et un second à Rue dévolu à l’accueil des personnes âgées dépendantes. Et d’ajouter : « L’accueil des patients et les conditions de travail des employés sont meilleurs ».

Julien Levasseur