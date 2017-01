Coincés dans les étais et les échafaudages, les commerces situés au rez-de-chaussée de la résidence le Trimaran, à Mers-les-Bains (dans la Somme), sont bien ouverts au public.

On devine à peine la porte du salon « Sarah Coiffure » au milieu de cet enchevêtrement. Un étroit passage permet d’entrer dans le commerce. « On ne me voit plus, je ne suis plus visible avec les étais », se désole Sarah Adam, bien seule dans son salon de coiffure. Cette commerçante est installée depuis 10 sur l’esplanade de Mers-les-Bains.

Après l’effondrement d’un balcon

Le 29 août 2016, au croisement entre l’esplanade et la rue Sadi Carnot, un balcon en demi-lune s’est effondré. En chutant, il a blessé grièvement un touriste originaire d’Alsace. Depuis, par mesure de sécurité, tous les balcons de la résidence le Trimaran ont été étayés.

> Lire aussi : Un balcon s’effondre, un blessé

Xavier de Simencourt, syndic de copropriété, est bien conscient des difficultés.

«Une réunion de copropriétaires aura lieu le 4 février pour choisir l’entreprise qui va mener le chantier ».

Découvrez cet article en intégralité dans l’Informateur du vendredi 27 janvier 2017, en kiosques ou en version numérique en cliquant sur ce lien.