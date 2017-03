« Nous avons enregistré 273 inscrits. C’est en légère hausse par rapport aux autres années et nous pourrions encore en avoir » se réjouit Régine Lancien, trésorière du club de VTT Accro Bike 76 du Mesnil-Réaume. C’est la 9e année que son club organise son challenge, qui en cinq étapes attire de nombreux vététistes de la région.

Occupée à enregistrer chaque coureur ce mercredi 8 mars, la trésorière et la quinzaine de bénévoles impliqués dans l’organisation du challenge accro bike ne sont pas prêts de souffler, puisque la finale n’aura lieu que le 11 juin.

« Sur les courses, nous avons une soixantaine de coureurs du club. Et pour l’organisation, nous sommes une bonne quinzaine à être mobilisés, entre les commissaires de course et ceux qui s’occupent des inscriptions » détaille Régine Lancien.

La course d’Avesnes-en-Val, dimanche 12 mars, s’annonce particulièrement difficile cette année : son dénivelé très important en forêt n’offre que peu de repos aux coureurs qui devront en plus composer avec un terrain humide, vu les précipitations importantes qui ont eu lieu cette semaine.

« La fréquentation dépend toujours de la météo » précise la trésorière. « Cette année, nous attendons beaucoup de monde notamment sur la manche de Melleville, le 30 avril, puisque ce sera le championnat de Seine-Maritime. La finale du Mesnil-Réaume, le 11 juin, promet également d’attirer les participants ». En effet pour être classés, les cyclistes doivent participer à au moins quatre manches sur les cinq, dont la finale.

Si le club préfère enregistrer les inscriptions dans les jours qui précèdent la course, les retardataires pourront tout de même le faire le jour de l’événement.

Les départs se dérouleront ainsi : 11 h, poussins ; 11 h 15 pupilles ; 11 h 30 benjamins ; 11 h 50 minimes et cadets ; 13 h adultes (juniors, seniors A et B, vétérans A et B). Petite nouveauté pour cette année, à partir de la deuxième course, l’ordre des départs sera donné en fonction du classement global.