Football : Retour sur le terrain pour la DH et le district

Après différents matches en retard programmés ces dernières semaines au niveau district, la deuxième partie du championnat reprend ce dimanche 29 janvier.

Plusieurs belles affiches sont programmées.

En division d’honneur, l’Eu Fc accueille Gonfreville. Les Eudois auront à coeur de confirmer leur belle prestation de la semaine dernière en Coupe de Normandie.

Dans la première division du district des vallées, Le Tréport, 5e, accueille son poursuivant Longueville pour une rencontre qui s’annonce relevée. Si les Tréportais veulent recoller à la tête du championnat, ils doivent désormais compter sur des faux pas des quatre premiers. De son côté, Bouvaincourt avant dernier aura fort à faire en déplacement chez le leader Tourville-sur-Arques.

En D2, l’US Normande 76, 1er, va devoir rester solide en déplacement aux Grandes-Ventes. Grèges, 2e à un petit point de l’USN se déplace à Criel, 8e.

En D3, le choc du groupe B aura lieu sur le terrain de Ponts-et-Marais qui accueille Dieppe UC. Les deux coleaders, à égalité de points, espèrent sortir vainqueur de cette rencontre.

Dans le groupe C, c’est cette fois le derby entre l’US Normande 76 B, 3e et Flocques, 1er, qui est attendu par les amateurs de football.

Enfin dans le groupe D, Incheville ne doit pas flancher sur le terrain du 2e , Plateau, si elle veut conserver son invincibilité cette saison.