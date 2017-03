La rénovation de la traversée urbaine, c’est un sujet qui court depuis longtemps à Feuquières-en-Vimeu. Débutée en 2013 avec des travaux place de la Gare, la réhabilitation continue avec une nouvelle tranche de travaux prévue prochainement. Lors du conseil municipal du 23 février, Bernard Davergne, le maire, et les élus de la commune ont évoqué son déroulé en deux phases consécutives.

2e semestre 2017

Au 2e semestre 2017, en juin-juillet, la rue de la République, la rue Victor-Hugo jusqu’au rond-point du collège vont être sous le feu des engins de chantier. D’abord jusqu’à l’entrée de la cité Auer, puis sa prolongation. Trottoirs, place de stationnement, aménagements d’arrêts de bus… Tout va être repensé.

« Nous allons installé deux plateaux surélevés pour réduire la vitesse », explique le maire.

Ils seront symbolisés par une résine de couleur, au croisement de la rue Camille-Desmoulins et de la République, au croisement de la rue Duchesne-de-Lamotte et de la rue Victor Hugo ou de la rue Maréchal-Leclerc et de la République.

