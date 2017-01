Ciné-Marmots. Un nom rigolo pour des séances de cinéma gratuites pour toute la famille ! Dans ce cadre, le Théâtre du Château de la ville d’Eu projettera le 11 janvier le film « Azur et Asmar », de Michel Ocelot.

Le pitch

Il y a longtemps, alors qu’ils n’étaient que des bébés, Azur, le fils d’un châtelain, et Asmar, l’enfant de la nourrice, ont été élevés ensemble. Puis ils ont été séparés brutalement. Tous les deux ont cependant gardé en mémoire la merveilleuse légende de la fée des Djinns, une histoire que leur contait la nourrice.

Devenu grand, Azur reste marquée par cette fée mystérieuse, qui hante ses souvenirs depuis sa tendre enfance. Il décide de partir à sa recherche et trouve Asmar, qui se joint à lui pour traverser les terres magiques dans l’espoir de découvrir la créature fabuleuse…

Pratique

« Azur et Asmar », de Michel Ocelot, mercredi 11 janvier à 15 h au Théâtre du Château de la ville d’Eu. Ouverture des portes à 14 h. Durée du film : 95 minutes. Dès trois ans. Entrée libre et gratuite. Informations et réservations possibles auprès de la billetterie, sur place ou au 02 35 50 20 97.