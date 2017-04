Romain Lefevre, nouveau président, a remis un don du Club Nautique de Criel-sur-Mer,

à la station SNSM du Tréport. –

C’est une nouvelle page qui va s’écrire au Club nautique de Criel-sur-Mer et Vallée de l’Yères. Alain Caillieret a en effet souhaité passer la main après plusieurs années au service du club. Les adhérents ont dû élire un nouveau bureau. C’est Romain Lefevre, qui accède à la présidence. « J’espère faire le mieux possible et conserver la bonne humeur qui règne dans le club ».

Les locaux sont situés à Criel-Plage. L’association a célébré ses 50 ans en 2014. Elle regroupe actuellement 98 adhérents (75 bateaux et 23 planches à voile). Le nouveau président a appelé au civisme, au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité.

La route est coupée

L’association a interrogé Francis Haillet, adjoint au maire en charge des associations sportives et Jean-Christophe Raguet, adjoint en charge de la plage.

Le 30 janvier 2017, une chute de blocs de matériaux a été constatée sur la falaise dite « morte », au niveau de la terrasse de l’une des habitations. La route du Club nautique de Criel-sur-Mer est donc fermée jusqu’à nouvel ordre, à la fois pour les véhicules et pour les piétons.

L’accès à la base nautique a dû être dévié par l’autre côté du terrain de pétanque. « Même si nous travaillons avec les services concernés pour rouvrir la route, l’accès à la base se fera définitivement par la voie que vous empruntez actuellement, entre les terrains de pétanque », a indiqué Francis Haillet.

> Retrouvez l’intégralité des projets du Club nautique de Criel-sur-Mer dans l’Informateur du 21 avril disponible ici en version numérique.

J. Buresi