Si vous lisez cet article au moment de la sortie du journal, mardi 9 mai, il vous reste cinq jours pour préparer aux mieux la Transbaie.

Cinq jours, c’est court et beaucoup à la fois. C’est généralement durant cette période que les interrogations germent dans l’esprit des coureurs. Faut-il redoubler d’efforts ou la jouer farniente ? Pour vous orienter, nous avons sollicité Michel Ternisien, entraîneur au Club olympique de la Bresle (COB).

Et il est bien placé pour parler de la Transbaie, lui qui a déjà franchi sa ligne d’arrivée à une quinzaine de reprises. Originaire d’Estrébœuf, il ne tarit pas d’éloges sur cet événement sportif :

C’est une course un peu mythique. Le fait de traverser la Baie de Somme, c’est génial.

De plus, l’homme âgé de 60 ans est un coach spécialisé dans le 10 kilomètres, le semi-marathon et le trail. Alors que faire avant, pendant et après la Transbaie ?

« Conservez du jus pour la Transbaie »

- J moins 5, la Transbaie apparaît dans votre horizon. Au niveau de l’activité physique tout d’abord, il est nécessaire de gérer les deniers jours qui mènent à la compétition tranquillement :

Il ne faut pas faire d’entraînement difficile pour conserver du jus pendant la course.

Au programme donc : petit footing ou bien vélo et natation. « De toute façon, ce n’est pas lors de la dernière semaine que vous allez progresser. Les efforts doivent être accomplis avant », prévient l’entraîneur. Du côté de l’hygiène de vie : « Il faut bien penser à s’hydrater et faire le plein de sucres lents ».

- Dimanche 14 mai, le jour tant attendu arrive. Pas de grasse matinée, le départ de la Transbaie étant programmé à 9 h 30, les participants doivent se lever « 3 à 4 heures avant ». La composition du petit-déjeuner n’est pas à prendre à la légère, il peut être composé de produits céréaliers, yaourts, compotes, miel ou confitures, thé ou café ou jus d’orange, pain ou baguette :

Vous ne devez pas trop changer vos habitudes alimentaires.

« Partez prudemment »

- 9 h 30 : le coup de sifflet du train du Chemin de fer de la Baie de Somme retentit. C’est parti pour 17 kilomètres dont 10 en Baie :

Partez prudemment pour ne pas entrer fatigué dans la Baie où la difficulté du parcours va grandir avec notamment la vase qui colle aux pieds.

Une fois en Baie, les chemins inconnus sont à proscrire : « Il faut lire le parcours et regarder où tout le monde passe. Même si c’est plus facile pour le premier que pour le 5000e car à partir de là le terrain commence à ressembler à un champ de labour », concède Michel Ternisien. Pour les athlètes confirmés, il n’est pas obligatoire de faire une halte au ravitaillement situé au Crotoy, mais pour les autres l’hydratation et l’alimentation sont conseillées. La régularité dans l’effort est la clef d’une Transbaie jalonnée par le plaisir.

- Ca y est, la ligne d’arrivée est franchie. Les 17 kilomètres sont derrière vous. La course est finie mais il ne faut pas pour autant se tourner les pouces. « Après s’être hydraté et alimenté, si vous trottinez entre 15 et 20 minutes, vous gagnez 24 heures de récupération », termine le coach du COB.

Julin Levasseur