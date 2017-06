Depuis le début de cette année scolaire, l’association sportive du collège Louis Philippe de Eu et celle du lycée Michel Anguier ont signé une convention de partenariat. Elle a été mise en place par le biais des professeurs d’eps et de leur chef d’établissement respectifs. Elle a déjà donné des résultats de haut niveau.

En effet, d’anciens élèves du collège de Eu et du Tréport, arrivées cette année au lycée, souhaitaient continuer à pratiquer la gymnastique acrobatique.

« Le lycée n’ayant pas la possibilité matérielle et structurelle de proposer cette activité à leurs élèves, les professeurs et les chefs d’établissement ont décidé, en bonne intelligence, de s’associer pour permettre la poursuite de cette activité », indiquent les enseignants.

Aux Championnats de France

Ainsi, ces filles passionnées de sport et notamment de gym, ont pu préparer leurs compétitions de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) de gymnastique acrobatique. Leurs excellents résultats dans chacune de ces rencontres leurs ont permis de se qualifier pour les championnats de France UNSS.

« Via un financement par l’association sportive du lycée, les filles ont pu se rendre fin mai aux deux jours de compétition à Mulhouse où elles ont défendu les couleurs de la ville d’Eu ».

L’équipe était composée de Thaïs Winter, Ilana Bonhomme, Héloïse Ladiray, Claire Dennetiere et Jeanne Froment. La compétition s’est déroulée en deux parties. A l’issue de ce premier tour, les filles du lycée de Eu pointaient à la 6e place, très proche du podium (à seulement 1 point). Malheureusement, une toute petite erreur dans le deuxième tour, leur a coûté quelques points. Elles terminent 9e, juste derrière la Martinique. « Elles espèrent pouvoir défendre à nouveau leur chance l’an prochain et visant cette fois-ci le podium ».

Pour chaque compétition UNSS, il est nécessaire de former un arbitre ou un juge suivant les activités. Charlotte Bourdon a suivi, tout au long de l’année cette formation et a officié lors de ces championnats de France. « Elle a obtenu, au regard de ses capacités, le niveau de juge gymnastique national, ce qui lui permet dobtenir, d’ores et déjà une note de 16/16 en EPS aux épreuves du baccalauréat. Félicitations à elle pour cette certification ».

Les professeurs du collège et du lycée tiennent à souligner la motivation et l’abnégation dont ces élèves ont fait preuve depuis plusieurs années au collège et maintenant au lycée, ce qui rend leur métier encore plus motivant et plaisant.