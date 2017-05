Le 11 mai, les élèves de la classe innovation du collège Louis Jouvet, à Gamaches, sont allés à la rencontre de leurs correspondants de l’EREA de Berck-sur-Mer. –

Dans ce cadre, une correspondance est établie et des rencontres sont organisées avec les élèves des deux établissements. Ainsi, après la venue des jeunes berckois le 4 avril à Gamaches, avec au programme une animation autour de la langue picarde, ce sont les collégiens du Vimeu qui ont fait le déplacement jusque dans le Pas-de-Calais le 11 mai dernier. Dans le bus du retour, les adolescents se livrent : « Ce matin, nous étions un peu timides de revoir les correspondants » confie un élève gamachois, « mais nous nous sommes vite détendus en nous promenant avec eux le long de la baie de l’Authie et jusqu’à la plage avec des ânes ». Là, le groupe a même eu la chance d’aperçevoir une colonie de phoques venue se reposer sur un banc de sable.

Ensuite, direction la maison du patrimoine et découverte de la pêche traditionnelle, avant de retourner à l’EREA pour « un grand jeu de l’oie consacré à des questions sur le patrimoine et des devinettes sur les spécialités gastronomiques, à partir d’indices tactiles, gustatifs et olfactifs ».

