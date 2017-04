« Le comité de jumelage existe depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il est né de la volonté des anciens combattants français de retrouver les amis allemands qu’ils ont connus à Kriftel. Il a été officialisé en 1981 », explique la présidente, Nathalie Cagny. « Nous organisons une commémoration le 13 mai à l’espace culturel de Dreuil pour fêter les 25 ans de l’association, ces festivités se dérouleront autour du thème du mois de l’Europe avec une randonnée le matin et une rencontre entre jeunes l’après-midi dans un esprit de paix et de sérénité ».

Ce projet ne constitue pas le seul événement programmé à destination de la jeunesse par le comité de jumelage, développent Nathalie Cagny et Émilie Naillon, trésorière : « Nous organisons un séjour franco-germano polonais en Allemagne du 9 au 16 juillet pour 10 élèves volontaires âgés de 12 à 16 ans d’Airaines et ses alentours, 10 élèves allemands de Kriftel et 10 jeunes polonais de Pilawa Gorna. Afin de le réaliser nous avons reçu une aide de la commune d’Airaines et nous avons besoin de fonds, c’est pourquoi nous avons candidaté avec l’intitulé « La jeunesse POUR l’Europe » au projet « On y va » créé par la fondation Bosch et où nous venons d’être retenus avec 20 autres initiatives. Pour remporter la subvention de 16 263 € nécessaire à sa mise en œuvre, nous devons obtenir un maximum de votes afin de nous départager et de figurer parmi les sept lauréats ».

