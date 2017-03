En préambule de l’assemblée générale des Amis d’Emmaüs, la semaine dernière à la salle Audiard de Eu (Seine-Maritime), les 112 adhérents ont renouvelé leur cotisation au sein de la structure eudoise. Régine Throude, présidente, a rappelé l’origine de la communauté d’Emmaüs : « c’est la rencontre entre un curé et un ancien forçat désespéré. L’Abbé Pierre et Georges viennent de poser les fondations d’Emmaüs, c’était en 1949 ! ». Les différentes étapes de l’association de la cité royale étaient également listées. On notait le début de l’activité de ramassage en 1979, l’accueil des passagers de la route jusque 2004 ou encore l’achat des locaux de la brasserie de la Manche en 1989 et l’agrandissement de ceux-ci aujourd’hui. La présidente précisait :

« actuellement, chaque mardi 45 à 55 bénévoles sont présents pour accomplir les déménagements, le nettoyage, les rangements, tri de vêtements et linges, ainsi que la remise en état des meubles et de l’électroménager ».

Françoise Siroy a présenté le rapport d’activités et l’on pouvait noter les 17 168 kilomètres parcourus par les camions pour effectuer

653 enlèvements

et 182 livraisons.

Les déchets d’équipement électrique et électronique et d’éléments d’ameublement sont réacheminés vers des entreprises de recyclage et permettent à l’association de percevoir des indemnités financières. Treize ventes ont été réalisées, dont une exceptionnelle de vêtements et chaussures. Il était aussi rappelé que Emmaüs Eu est partenaire de plusieurs associations de réinsertion, dont « Le Relais » et « Papier Carton » à Pavilly.

Actions solidaires

Chantal Catteau, trésorière, a présenté les différentes actions solidaires : localement, 287 familles ont reçu des bons de Noël. Une aide financière a été versée aux Restos du cœur pour l’acquisition d’une chambre froide. Une aide est attribuée trimestriellement à Saint-Vincent-de-Paul. Vingt-trois familles ont été soutenues par SOS famille et des produits alimentaires ont été achetés au profit du Secours Populaire. Au niveau national, la structure eudoise est venue en aide aux associations :

« La Maraude » (au profit des Sans Domicile Fixe),

« Aux toits de l’espoir

et au sein de la communauté Emmaüs Ariège.

D’un point de vue international, les dons s’orientent vers la santé au profit de l’Afrique et de l’Inde. L’expert-comptable faisait apparaître un déficit par rapport à l’année précédente. Celui-ci était argumenté par une vente exceptionnelle en moins. Il était souligné, lors des bric-à-brac mensuels, la croissance des achats aux rayons bricolages, vaisselles, jouets, chaussures et bazars.

Régine Throude a remercié les bénévoles actifs :

« être bénévole est un engagement. Vous êtes la cheville ouvrière et c’est inestimable ».

Toujours à la recherche de bénévoles, la structure eudoise sera présente le 25 juin prochain au salon Emmaüs, porte de Versailles.