Comme souvent à la ville d’Eu, le dernier conseil municipal a donné lieu à de vifs échanges. Sur les 23 points à l’ordre du jour, rares sont ceux qui n’ont pas été remis en cause par l’opposition. Cela n’a pas manqué au troisième point, concernant la création de boutiques à l’essai.

Ce concept permet à des porteurs de projets de tester leurs commerces pendant plusieurs mois, en bénéficiant d’un accompagnement. Pour le commerçant, l’intérêt et de limiter les risques financiers quand il se lance. Pour la commune, le but est de redynamiser le centre-ville. Le principe avait été approuvé en avril par ce même conseil municipal, restait en cette fin d’année à approuver le règlement intérieur et à nommer un comité de direction.

Ouverture prévue en avril 2017

« Quatre boutiques ont été identifiées » détaille Stéphane Accard, adjoint au développement économique. « Ensuite, la commission de sélection lance des appels à projets d’une durée de trois mois, avant de voter pour choisir les candidatures, ce qui donne une date d’ouverture pour la première boutique prévue en avril ou mai 2017 ».

Les magasins ouverts le dimanche

Autre décision importante tant pour les commerçants que pour les habitants : l’ouverture des magasins le dimanche, consécutive à la modification d’un article du code du travail. Les dates choisies par la municipalité concernent les deux périodes de soldes, les journées portes ouvertes des concessionnaires automobiles et les fêtes de fin d’année.