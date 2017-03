Mathieu Dieudonné, 35 ans, est originaire de Pendé. En poche, un bac pro mécanicien obtenu au lycée professionnel du Marquentaire à Rue et 15 ans d’expérience dans deux grands garages du Vimeu.

C’est avec toutes ses économies et un investissement important à crédit que Mathieu achète le fonds de commerce de Gilles et Patricia qui exerçaient leur activité de garagiste depuis 32 ans. Le garage avait été créé en 1957. Gilles Prosler a repris le fonds de commerce de Robert Villepoix qui a construit son garage et qui est toujours propriétaire des murs.

C’est ainsi que Mathieu crée son EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) à Hallencourt.

Un projet qui a dix ans

Mathieu a suivi une formation de gestion pendant une semaine à la chambre de commerce d’Amiens. Depuis un an, il a débloqué toutes ses économies afin de pouvoir s’installer et faire un peu de travaux d’aménagement dans l’atelier (des mise aux normes). L’entreprise a été créée le 12 décembre et Mathieu exerce depuis le 27 janvier. Pour l’instant il ne dégage pas de salaire.

Bientôt une station-service ?

Mathieu a voulu son indépendance et être à la campagne. Il l ’avait dit à son épouse : « C’est dans ce garage-là que je veux travailler ». C’est un projet qui mûrit dans sa tête depuis plus de 10 ans. Son activité actuelle est la réparation, l’entretien et la carrosserie de véhicules de toutes marques. Il projette de remettre en service la station qui est aux normes mais nécessite un investissement pour faire de la distribution en 24 heures/24.

Mathieu est spécialisé en électricité sur les véhicules de marque Renault : « J’aime bien quand une Renault pointe le bout de son nez sur le parking ». Mathieu est soutenu par son épouse qui travaille en milieu hospitalier à Eu. Le couple avec des enfants en bas âge envisage de se rapprocher d’Hallencourt pour un meilleur confort de vie.