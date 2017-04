Une page se tourne. Le magasin Mim implanté dans la zone commerciale des Grands Marais à Mers-les-Bains devient un Pimkie. Dominique Benitah, franchisé Mim depuis février 2012, est contraint de changer son fusil d’épaule. En avril 2012, il avait ouvert sa boutique car « l’enseigne était intéressante et dynamique, plus de 250 magasins existaient en France et j’étais l’un des premiers franchisés de France ». Cinq personnes ont été employées pour l’ouverture. « Chaque année, la situation était plus que correcte et les bilans étaient positifs, confie Dominique Benitah. Mais dans la gestion quotidienne, nous avons procédé à des réajustements. »

Quatre personnes pour l’ouverture

Jeudi 6 avril, Mim a vécu son dernier jour. Trois personnes sont aujourd’hui employées, dont une à temps partiel. Elles seront gardées pour faire fonctionner le Pimkie. Un employé vient gonfler les rangs pour l’ouverture. « La responsable était partie en formation pour assurer la transition », ajoute-t-il.

Vêtements, chaussures, accessoires…

Pimkie dans le secteur, c’est une nouveauté. Les magasins les plus proches se situent à Dieppe et à Rouen. Selon le franchisé, « l’enseigne est en plein boom et n’est pas loin d’être le leader dans le prêt-à-porter féminin ». Vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires… La marchandise est un peu plus chère qu’au temps de Mim, mais devrait intéresser une clientèle plus large. « Ces derniers temps, il y avait un gros déficit de qualité des produits Mim. Ce début d’année a été très compliqué pour nous. » Le tribunal de commerce de Bobigny devrait prononcer le dépôt de bilan de Mim le 18 avril. Mais il a reporté sa décision au 26 avril car les salariés ont sorti de leur chapeau un projet de coopérative. Selon le journal Libération, l’État serait prêt à donner un coup de pouce.

Après un investissement important et une semaine de travaux, le magasin Pimkie ouvre ses portes jeudi 20 avril.

Arzhêliz Diard