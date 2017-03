En bordure de la route nationale 925 en direction de Miannay, un nouveau commerce vient de voir le jour à Chepy. Bon, il est d’un genre particulier : il n’a pas de porte et de vendeur, mais des cases avec des produits et une caisse automatique. Son petit nom ? Ça commence par là, autrement dit, un distributeur de fruits, légumes, produits laitiers, pain et bientôt, de viande, ouvert 24/24h et 7/7j. Une bonne idée pour les dimanches où tout est fermé, lorsqu’on a oublié les œufs pour faire un gâteau ou les pommes de terre pour les frites !

« C’est très développé dans le Nord »

« Au départ, nous voulions ouvrir un magasin, explique Adélaïde Delannoy, cogérante. Je suis assistante comptable à mi-temps auprès des agriculteurs et une cliente m’a parlé de ce concept. J’ai été convaincue ! Nous avons fait appel à une entreprise belge, c’est très développé dans le Nord. »

Des produits locaux

Avec son compagnon, Daniel Level, ils se sont associés à six agriculteurs implantés à 50 km autour du distributeur. Ils misent en plus sur des produits de saison pour garnir les cases du distributeur et bio, si possible. « Nous réceptionnons les produits et nous les emballerons quand cela est nécessaire pour les produits en vrac. » Pour le côté pratique, le distributeur accepte les billets jusqu’à 50 euros et les pièces, à partir de 10 centimes. D’ici deux mois, les clients pourront payer en carte bancaire, « même avec le sans contact », précise Adélaïde.

Un parking est en cours de réalisation pour accueillir au mieux les clients. Pour que le commerce soit rentable, il faudrait une cinquantaine de personnes avec un panier moyen de 7 euros. « C’est possible, explique Daniel. 5 000 voitures fréquentent la route nationale chaque jour ! » Sur le constat d’un manque d’épicerie à la ronde, les deux gérants ont bon espoir pour l’avenir du distributeur. Depuis leur maison, ils peuvent aussi surveiller si un client a besoin de quelque chose, ou si un produit est manquant, grâce à des caméras.

Arzhêliz Diard

Ça commence par là, 105, route nationale à Chepy. Renseignements : 06 83 05 78 82 et page Facebook.