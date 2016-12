Depuis le 13 septembre 2016, Marjolaine Dupont a installé son magasin de fleurs, MarjoFleurs au 80, rue de Cornehotte à Dargnies (Somme). C’est après la perte de son emploi que la fleuriste et son conjoint ont décidé de transformer leur maison en local professionnel. Trois mois après l’ouverture, force est de constater que cela fonctionne bien. Il faut dire que dans sa boutique, la jeune femme propose divers produits : fleurs, plantes et coupes, pour l’intérieur et l’extérieur, compositions de deuil, de mariage ou encore de baptême.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 20 décembre 2016.