Cliquez sur l'image pour l'agrandir

« Je ne suis pas contre la fusion mais contre les conditions de cette fusion. On nous a manqué de respect », proteste Philippe Walrave. Pour lui, la fusion des trois communautés de communes de la Baie-de-Somme-Sud, de l’Abbevillois et d’Hallencourt s’est effectuée au détriment de la dernière, plus rurale. « D’autres communes sont dans le même désastre mais j’arrive pas à les mobiliser. Beaucoup ne veulent pas se mettre en avant », dit-il.

Ses déclarations et la réponse des autres élus dans notre édition du mardi 17 janvier.