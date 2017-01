Communauté de communes : Six accueils de loisirs pour les vacances de février

La création de la nouvelle communauté de communes des Villes Sœurs (CCVS) et le transfert de la compétence des accueils de loisirs entraînent des changements pour les activités proposées aux enfants pendant les vacances scolaires, du 13 au 24 février.

Dorénavant, ce sont six structures qui accueilleront les 3 – 13 ans venus des 28 communes de la CCVS, réparties en six zones : le centre des Tilleuls à Mers-les-Bains ; le centre Calamel au Tréport ; le centre Chantereine de Criel-sur-Mer ; le centre Jaurès à Gamaches ; le centre Pastel, qui sera à Longroy en février ; et la Hêtraie à Eu.

Une navette gratuite

Si les modalités d’inscriptions sont les même dans les six structures d’accueil, les programmes varieront d’un endroit à l’autre et chacun est libre d’aller dans le centre qu’il préfère. Un bus de ramassage, gratuit, est par ailleurs mis en place pour conduire les enfants dans leur centre de rattachement.

Les inscriptions devront être faites pendant la semaine du 30 janvier au 3 février, selon un calendrier des permanences bien précis :

Les tarifs sont les suivants : 5 € la journée, 20 € la semaine et 3,50 € le repas, pour des activités qui ont lieu du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30, avec un accueil échelonné de 7 h 30 à 9 h. Les départs se font de 17 h 30 à 18 h 30.

Les coordinateurs précisent qu’un enfant qui n’habite pas sur le territoire de la CCVS mais qui y est scolarisé ou y a de la famille, peut avoir accès aux activités. Plus d’informations ici et sur le site de la communauté de communes.