C’est une assemblée bien clairsemée qui s’est réunie pour la réunion de la communauté de communes des Villes Sœurs (CCVS) jeudi 13 avril. Conseils municipaux pour les uns, venue du vice-président de la Région déléguée aux transports pour les autres ou encore raisons personnelles, les élus avaient donné en nombre leurs pouvoirs.

8 millions d’euros de recettes fiscales

Après le débat d’orientation budgétaire du lundi 3 avril, le conseil communautaire devait valider un cap financier pour 2017.

« Les travaux budgétaires nous donnent une synthèse acceptable, assure Alain Brière, président de la CCVS. Le niveau de la fiscalité est inférieur à la plupart des communautés de communes environnantes. »

Inférieur, certes mais en légère hausse. Les trois taxes (taxe d’habitation, taxe foncière bâti et taxe foncière non bâti) sont ajustées. La CCVS attend un produit fiscal de près de 4 millions d’euros pour les particuliers et de plus de 4 millions pour le foncier professionnel. Les taxes devant varier de concert (lire en encadré), une évolution fixée sur le coefficient 1,255 est décidée pour l’année 2017. Ainsi, la taxe d’habitation s’élèvera à 3,94 %, la taxe foncière bâti à 5,01 % et la taxe foncière non bâti à 8,03 %. La cotisation foncière des entreprises (CFE) est fixée à 26.86 %.

> Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Informateur du 21 avril 2017 disponible ici.

Arzhêliz Diard

Volte-face sur la TOEM

L’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) avait cristallisé les débats lors du conseil de la CCVS du 3 avril. La hausse devait représenter 0,5 point en 2017 et elle avait provoqué un tollé dans les réactions des élus. À la suite d’un courrier adressé par l’État, reçu le lendemain du conseil, la CCVS a dû faire machine arrière. En effet, la loi stipule qu’au cours de l’année de changement de régime fiscal, les trois taxes (taxe d’habitation, taxe foncière et taxe foncière non bâti) doivent avoir le même taux ou subir les mêmes ajustements. Pour prendre en compte cette modification, les élus ont donc maintenu le taux de la TOEM à 7,5 %, le même qu’en 2016, pour l’ensemble des 28 communes.