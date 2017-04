L’histoire a déjà fait couler beaucoup d’encre. Le conseil municipal de la ville d’Eu, réuni le vendredi 21 avril, vient de voter une délibération afin d’engager les travaux de restauration du mur du Bastion. L’entreprise Normandie Rénovation, située à Saint-Jean-du-Cardonnay, remporte le marché.

Marie-Christine Petit, adjointe au maire en charge du patrimoine, propose aux élus un petit retour en arrière car elle souligne que « tout le monde s’est étonné de la longueur du dossier ». En août 2014, des désordres sont constatés sur les murs de soutènement du jardin à la française, en particulier sur l’angle nord-ouest, plus communément appelé mur du Bastion.

La route qui passe en contrebas du château est alors fermée et un périmètre de sécurité est établi autour des pierres menaçant de tomber. « Les pluies récurrentes de ces dernières semaines ont gorgé d’eau les sols et des murs du jardin. Elles ont un effet désastreux sur la pierre » justifiait alors le maire Yves Derrien. Depuis, la route menant au camping est toujours close et le restera pendant la saison estivale.

Baisse du coût total

Les élus ont cherché le meilleur tarif pour la restauration. Dans un premier temps, le maître d’œuvre a estimé des travaux à hauteur de 738 919 €, mais le devis de Normandie Rénovation est moindre : 587 803,46 €. La différence a conduit la commission d’appel d’offres à retenir cette dernière. La Ville peut compter sur 65 % de subventions, 45 % de la part de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et 20 % de la part du Département.

« La somme inscrite au budget primitif 2017 ne subira pas de modification pour l’instant, précise Marie-Christine Petit. Il faut toujours penser à de possibles aléas. »

Ainsi, l’enveloppe d’investissement de 771 000 euros est maintenue.

Arzhêliz Diard

