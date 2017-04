Le maire de Saint-Valery-sur-Somme, Stéphane Haussoulier, veut neutraliser le nouvel impôt

Ce conseil municipal du vendredi 7 avril à Saint-Valery-sur-Somme débute par une bonne nouvelle. La commune ne devrait pas souffrir d’une baisse des dotations de l’Etat, ces dernières pourraient même être à la hausse. En effet, le reflux de la dotation globale de fonctionnement serait compensé par l’augmentation de la dotation de solidarité rurale. L’emploi du conditionnel est ici important car la somme de la dotation de péréquation n’est pas encore connue. « On s‘en sort mieux que prévu. Mais je reste prudent au sujet de la dotation de péréquation », a expliqué le maire valericain, Stéphane Haussoulier. Reste que le budget principal, moment clef dans la vie d’une municipalité, a donc été préparé sans avoir connaissance du montant des dotations de l’Etat.

« Une politique vigilante »

Le maire, Stéphane Haussoulier, a rappelé les préoccupations des élus au moment d’écrire les grandes lignes du budget 2017 :

Nous avons essayé de maintenir au plus près nos dépenses de fonctionnement en ayant une politique vigilante. On a toujours réussi à tenir nos différents chapitres comme celui des charges à caractère général.

Les dépenses de fonctionnement se situent ainsi à 5 150 000 euros.

Pour ce qui est de son pendant, les recettes de fonctionnement, la Ville peut compter sur les 978 000 euros de produits des services du domaine et ventes diverses. Un chapitre dans lequel les bénéfices générés par le stationnement payant occupent une bonne place. Mais c’est le chapitre sur les impôts et taxes qui demeure le plus gros pourvoyeur de recettes.

Neutraliser la taxe de la communauté d’agglo

A ce sujet, plusieurs inconnues demeurent. Certes les impôts communaux n’augmenteront pas, mais une nouvelle taxe pourrait venir gonfler la feuille d’impôt des Valericains, relative à la Communauté d’agglomération de la Baie de Somme. Car les trois anciennes intercommunalités qui composent cette entité sont contraintes d’harmoniser leur fiscalité.

