Le dernier conseil municipal du Tréport, mardi 28 février, a donné une large place aux chiffres. Les gros d’abord, avec l’examen des comptes et le débat d’orientation budgétaire puis les petits, avec notamment des accords de subventions. « Grâce à une gestion rigoureuse de ses finances, la ville du Tréport réaffirme une nouvelle fois son engagement à ne pas augmenter les taux d’imposition et ce pour la septième année consécutive. Par ailleurs, aucun emprunt n’a été contracté depuis 2009 » se réjouit le maire Laurent Jacques, félicitant par la même occasion toute l’équipe municipale pour le travail accompli.

Faire de nouveaux emprunts ?

Ces efforts permettent à la ville de voir sa capacité de désendettement diminuer à 4,71. « Cela correspond au nombre d’années qu’il nous faudrait pour ramener notre dette à zéro si nous consacrions la totalité de notre capacité d’autofinancement » détaille le maire, précisant que ce chiffre était satisfaisant puisqu’il classe Le Tréport en zone verte.

« Désormais, il ne serait pas bête de refaire un emprunt pour financer d’autres projets dans les années qui viennent. Si on veut évoluer et avoir une ville correcte, il faut investir. C’était compliqué jusqu’alors, notamment parce que nous avions contracté des emprunts dits toxiques, mais ce n’est plus le cas » estime Laurent Jacques.

Un avis partagé par plusieurs membres du conseil dont Philippe Poussier, adjoint au maire : « Nous pourrions avoir un programme d’investissement encore plus ambitieux, notamment en terme de voirie ».

Si aucun nouveaux travaux n’ont été votés pendant le conseil, les élus ne manquent pas d’idées et la fin du chantier de l’hôtel de ville va leur permettre d’y voir plus clair. « Des travaux vont notamment être engagés sur l’église. La rénovation des rues du quartier des Cordiers devrait bientôt se terminer avec des travaux sur la rue Brasseur » énumère notamment le maire.

