Hallencourt Conseil municipal : la ville achète une balayeuse

Lors du dernier conseil municipal, le maire Frédéric Delohen a soumis une requête aux conseillers : « Nous avons l’opportunité de racheter une grosse balayeuse auprès de la commune d’Allery qui souhaite s’en séparer après s’en être servi pendant deux ans, mais dans les faits j’ai appelé le maire et elle est déjà rentrée à Hallencourt. Je soumets la demande au conseil, autrement je me verrais obligé de la payer de ma poche. La balayeuse ramasse les détritus et nettoie également le sol. Elle coûte entre 13 000 et 15 000 € neuve et la mairie d’Allery nous la propose à 3 750 € TTC ».

Frédéric Delohen souhaite utiliser l’appareil pour couvrir le secteur du Bas de Woinel jusqu’au bas d’Hocquincourt, ce qui représente un trajet de 6,4 km : « Pour cela j’ai coupé la meilleure équipe du service afin d’affecter un employé à 20 h hebdomadaires sur le secteur d’Hocquincourt et un autre à 20 h hebdo sur le secteur de Woinel. On fera pareil à Hallencourt ». Le conseil a approuvé à l’unanimité l’achat de la balayeuse.

