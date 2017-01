Ce mardi 27 décembre au forum, les élus municipaux ont troqué leurs tenues de réveillon pour les dossiers et autres décisions budgétaires qui animent la vie de la commune. « La réunion de ce soir est motivée par la nécessité de valider certains dossiers avant le 31 décembre. Nous travaillons le plus souvent à flux tendu, ces questions ne pouvaient être vues [avant] » prévient le maire Laurent Jacques dans son discours d’introduction.

Ces questions concernent principalement des décisions budgétaires. Parmi elles, il a été décidé par la mairie d’engager des travaux supplémentaires Avenue des Canadiens. « Le chantier actuellement en cours (enfouissement des réseaux et réfection des trottoirs) a permis de convaincre le Département de la nécessité de reprendre le revêtement de la chaussée. Il est prêt à nous accorder une subvention à hauteur de 50 % de la dépense ».

Le coût total de ces travaux supplémentaires s’élèverait à 90 616 €, qui pourront donc être financés à hauteur de 45 850 € par le conseil départemental. Afin d’engager les travaux le plus rapidement possible et avant réception de l’arrêté de notification de subvention, la Ville va piocher 109 000 € dans ses provisions. Celles qui concernent la voirie s’élèvent à 1 122 000 €, qui avaient notamment été mis de côté pour financer la réfection de la D940 (route de Dieppe). Les travaux sur la chaussée de l’Avenue des Canadiens pourraient démarrer au début d’année 2017.

L’Hôtel de Ville bientôt terminé

A proximité de l’Avenue des Canadiens, les travaux se poursuivent sur la mairie. « Nous sommes sur la fin, mais même s’il est déjà marqué Hôtel de Ville dessus, ce n’est pas tout à fait fini. Il reste au moins un mois de travaux plus des réserves ensuite, ce qui fait que nous devrions récupérer les lieux début mars 2017 si tout va bien » pense Laurent Jacques. En attendant, la municipalité prévoit des travaux supplémentaires qui permettront de sonoriser la salle des mariages et celle du conseil municipal. Des écrans LED seront également installés. « Egalement, sur la partie de l’ancien trésor public, nous n’avons pas encore prévu de travaux mais néanmoins, nous allons faire une ouverture dans le mur. Le bâtiment pourrait par exemple être loué à certains organismes ». Ces différents travaux se chiffrent à 32 267 €.

Ces deux décisions ont été approuvées à l’unanimité par le conseil municipal.