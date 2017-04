Mercredi 12 avril, la séance du conseil municipal de Criel-sur-Mer s’est ouverte sur un aveu du maire, Alain Trouessin :

« La réalisation du budget primitif a encore été un exercice très difficile en 2017 au regard de la perte de recettes, de la baisse des dotations de l’État mais aussi des charges supplémentaires liées à la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République). Que l’on soit tourné vers la Communauté de communes des Villes Sœurs (CCVS) ou vers les Falaises du Talou, c’est la même problématique. Nous récupérons la compétence de l’éclairage public et sa maintenance soit 130 000 €. L’adhésion à l’Établissement public territorial de bassin incombe aussi à la commune cette année et nous devons payer 60 000 €. »

Le message est clair : l’exercice 2017 ne sera pas l’année de l’investissement massif.

Bonne nouvelle, le désendettement de la commune de plus d’un million d’euros vient d’être atteint. « Demain, il n’est pas exclu de jouer sur le curseur de la taxe d’habitation, avoue le maire. Ni d’avoir recours à l’emprunt pour la maison de santé pluridisciplinaire. » Brigitte Leborgne, première adjointe au maire, précise toutefois « que pour recourir à l’emprunt, il faut des recettes en face ».

Des associations bien subventionnées

Un point n’est pas négligé par l’équipe municipale : les subventions aux associations : sportives, culturelles ou éducatives. « Cheval de bataille de la campagne » comme le rappelle Francis Siodmak, conseiller municipal. Ce dernier s’inquiète d’ailleurs du transfert de compétences concernant les offices de tourisme. Depuis la mise en place de la CCVS au 1er janvier 2017, c’est à elle de les financer. Le club des abeilles, dépendant de l’office de tourisme, prévoit le salon des collectionneurs et il est en péril cette année car 300 € manquent pour réaliser des banderoles. « Ce serait dommage que ce salon, organisé depuis 13 ans, disparaisse en perdant cette aide attribuée avant par la commune, souffle Francis Siodmak. Nous avons été élus pour aider les associations ! » Alain Trouessin est confiant, il espère que la CCVS accordera cette subvention exceptionnelle.

Une salle des fêtes bientôt rénovée

Concernant l’investissement, le grand projet concerne la salle des fêtes. La Ville prévoit de débloquer une enveloppe de 45 000 € pour sa rénovation complète. D’autres axes ne sont pas oubliés, mais ils ne seront pas réalisés cette année. Rémy D’Hierre rappelle l’opération piste cyclable et Alain Trouessin rétorque que « le projet continue d’évoluer. C’est une situation délicate, mais on va passer le cap ! » Excepté Jean Mauger, absent excusé du conseil et qui s’abstient pour le vote, le budget est adopté à la majorité.

Arzhêliz Diard