Mercredi 12 avril avait lieu le premier conseil municipal dans la mairie rénovée du Tréport : nouvelle salle, nouvelles chaises et nouveaux micros, après plus d’un an de conseils délocalisés au forum de la plage. Rien de neuf en revanche du côté des conseillers d’opposition, dont les chaises étaient encore vides :

« Il me faut évoquer la démission d’Eloïse Cotterel du groupe d’opposition Bleu marine » souligne le maire Laurent Jacques dans son discours d’introduction.

« C’était la plus assidue mais elle a fait le choix de partir, l’étiquette FN étant trop collante. Elle est donc remplacée dès aujourd’hui pas le suivant de la liste Laurent Brédillet ».

Absent mais excusé, ce dernier a donc été installé comme conseiller municipal.

Les élus se sont ensuite penchés sur les budgets primitifs : « Nous finançons nos investissements en totalité sans recours à l’emprunt par un virement de 4 514 302 € de la section de fonctionnement à la section d’investissement auxquels s’ajoutent 4 515 527 € d’excédent de fonctionnement. Bref, un budget conséquent, sans emprunt et des dépenses de fonctionnement maîtrisés, tout cela sans augmenter la pression fiscale » explique le maire.

Celui-ci a été approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.

Pour financer ses projets en 2017, la municipalité récupère notamment 400 000 € sur ses provisions, somme qu’elle avait mise de côté depuis trois ans : 100 000 € seront alloués aux travaux de l’église (mise en sécurité et restauration des vitraux), 100 000 € pour la réhabilitation de la halte-garderie et 200 000 € à la voirie, pour la réfection de la D940.19

Les autres investissements concernent entre autres l’installation de nouveaux containers enterrés, la rénovation de l’estacade quai Sadi Carnot (près de l’office de tourisme) et du parcours de santé, l’achat de matériel de désherbage avec le passage au zéro phyto et l’entretien de bâtiments communaux.

Les taux d’imposition sont identiques à 2016, à savoir 20 % pour la taxe d’habitation, 29 % pour la taxe foncière bâti et 41 % pour le foncier non-bâti.

« On aurait aimé baisser ces taux en faisant des économies, mais avec les différents transferts de compétence qu’il y a eu, nous sommes un peu dans le flou. Mais ça reste notre idée » précise le maire, qui ajoute qu’une ligne disparaîtra tout de même de la feuille d’imposition des Tréportais.

Celle concernant le financement du syndicat de défense contre la mer, que la municipalité va financer sur ses fonds propres.

Les élus ont par ailleurs félicité les associations locales qui ont organisé Flip-expo et le Jet événement.

« Nous venons de vivre un magnifique week-end avec un Tréport comme on l’aime, blindé. Notre station a besoin d’événements de ce genre, c’est bon pour le commerce et la notoriété de la ville ».

L.F.