Originaire de Tilloy-Floriville (Somme), Claude Magnier a consacré toute sa carrière professionnelle à la boucherie. Un investissement reconnu par ses pairs, puisque l’ancien boucher chevalin vient tout juste d’être décoré de la médaille d’or de l’artisanat, « pour tous les services rendus à la profession ». C’est Zéphyrin Legendre, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, qui a remis la décoration à l’intéressé il y a quelques jours, lors de la dernière assemblée générale de la Chambre des Métiers, à la fin du mois de février 2017.

Toujours actif

Et même s’il n’exerce plus aujourd’hui, Claude Magnier reste malgré tout très actif dans son domaine. Depuis plus de quinze ans, il est ainsi président régional et vice-président de la Fédération de la Boucherie Hippophagique de France.

