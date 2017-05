Le Théâtre des Charmes de la ville d’Eu peut mettre en avant la diversité de sa programmation. Après un spectacle sur la politique, c’est au tour du jeune public d’être mis en avant. Le mardi 16 mai, place à un rendez-vous à voir en famille.

Le conteur Thomas Dupont sera sur scène avec Hou ! La forêt. Rouflaquette est un chaton qui se sauve de chez lui et se perd dans la forêt. Le conteur partage plusieurs histoires qui font intervenir des personnages réels ou imaginaires (animaux, sorcières, etc.). La forêt représente ainsi la relation entre l’enfant et le monde qu’il doit découvrir.

Rendez-vous le mardi 16 mai, à 19 h 30. Tarifs : 5 et 9 €. Le Théâtre des Charmes est situé à Eu, quartier Morris. Renseignements : 02 35 86 29 09 ou reservation.tdcharmes@gmail.com