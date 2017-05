Soi-disant déficitaire jusque-là, la pluviométrie a incontestablement gagné quelques centimètres pour réduire son retard samedi 6 mai au-dessus de la piste de BMX du Parc Sainte-Croix au Tréport. Des conditions météo qui n’ont pas effrayé les plus de 370 concurrents venus en découdre sur leur BMX, depuis une quinzaine de clubs de Normandie.

Cette 5e manche de Coupe de Normandie débutait à 14 h, des poussins aux benjamins, trois catégories totalisant près de la moitié des candidats. Garçons et filles ont pu se familiariser avec la piste de BMX pendant trois heures, des enfants à des licenciés de plus de 40 ans, venus de Bolbec, Caen, Verneuil ou Evreux, club qui réunissait la plus forte délégation avec 74 coureurs.

Pas le choix

Voir autant de BMX est une grande satisfaction pour les membres du club organisateur, l’AST Cyclisme et son président Matthieu Delestre, tous mobilisés pour accueillir près d’un millier de personnes avec les accompagnateurs, sans compter l’important dispositif logistique des arbitres et chronométreurs, confirmant l’enregistrement des résultats des qualifications à partir de 17 h.

Prévue en semi-nocturne, la compétition voyait le ciel s’assombrir précocement et les vêtements de pluie devenaient rapidement indispensables dans un village effervescent où l’on recherchait les abris. Pas le choix pour les coureurs toutefois lors des finales, après 20 h 30, et Tony Pion (AST Cyclisme), premier vainqueur chez les « Cruiser minimes », était rapidement imité par les féminines du club tréportais, Axelle et Amélie Jacques ainsi que Stéphanie Pion, toutes les trois sur le podium de la catégorie « Cruiser Dame ».

Revanches

C’est ensuite Tyron Pion qui montait sur la plus haute marche des poussins et les locaux se montraient encore brillants chez les benjamins, avec Zacharie Neel (AST BMX Race, club de BMX du Tréport également) qui devançait le représentant du club organisateur Benjamin Legras, pendant que Louise Pottier pour l’AST cyclisme s’imposait chez les filles.

Partageant les lauriers avec des licenciés de Petit Cour, Evreux, Bolbec ou Verneuil, Lolan Coint et Mathis Deldycke (AST BMX Race) restaient maîtres à domicile chez les minimes, avant un dernier succès du cadet Tony Pion (AST Cyclisme).

Après un bon palmarès qui met en valeur les couleurs tréportaises, il convient aussi d’y associer l’ensemble des concurrents qui ont affronté une pluie incessante.

La prochaine manche aura lieu à Bolbec, le 4 juin. Ce sera la 6e manche de la Coupe de Normandie le 4 juin, qui promet plusieurs revanches.

Résultats section BMX de l’AST Cyclisme

Le club a engagé 26 pilotes parmis eux des confirmes mais aussi des débutants venus faire leur première expérience en compétition.

26 engagés, 11 podiums et 5 victoires.

Victoire de tony Pion en cruiser cadet.

Victoire d Axelle Jacques en cruiser dame et triplé sur le podium car amelie Jacques termine 2ème et stephanie Pion 3eme.

Notre vétéran arnaud Gal est 6eme en cruiser 40 ans et plus .

Alex Monnier du haut de ses 5 ans et demi s offre une qualification en finale prélicence et termine 5ème .

En poussin ils étaient 5 du club et c’était une première pour Arthur et Thomas. Nathan Parmentier se classe 7ème en quart de finale tout comme Tyron Pion 7 eme également. Arthur Seron est 5 eme en manche , Thomas Gentil Szymzcak 6eme en manche et Timéo Delassus 8eme en manche ils sont tous les 3 débutants et commencent leur première année de BMX .

En pupille Axel Poidevin se classe 3eme en finale , il prend de plus en plus confiance en lui et réalise de belles races . Leo Monnier rate de peu la finale , 5 eme en demi finale. Lilio Briet est 6eme en quart .

Loïc Roucoux et Nino Gourdain sont respectivement 7 et 8 eme en manche .

En Benjamin , Benjamin Legras nous offre une superbe 2 eme place.

Raphaël Courbe se classe 8 eme en manche il découvre lui aussi la compétition.

Louise Pottier a dominé ses manches qualificatives et remporte la finale .

En minimes tao Briet et Axelle Jacques se classe 7ème en demi finale.

En cadet mathis rate sa qualification en finale à cause d une chute il est 6eme en demi finale et tony s’offre une dominante première place en finale , ne laissant aucune chance à ses adversaires.

En cadette amelie se classe 3eme en finale Et Laurine 5 eme en demi finale

Enfin dans la grosse catégorie 17/29 ans comprenant des élites et junior Benjamin Pottier nous offre une magnifique 3eme place après être resté deuxième jusqu en 3 eme ligne . Lilian Gal , blessé à petit couronne en challenge départemental, réussit avec beucoup de courage à se classer 5 eme en demi finale.

Réultats AST BMX Race :

L’AST BMX Race avait 30 pilotes engagés sur la 5e manche de Coupe de Normandie qui se tenait au Tréport. La pluie et le vent ont accompagné toute la journée de course. Malgré ces mauvaises conditions, le club affiche au compteur trois victoires parmi ses douze finalistes ! Mathis Deldycke est 1er minime en cruiser, Zacharie Néel 1er benjamin et Lolan Coint 1er en minimes. Ils confirment tous les trois leur place de leader au classement général après 5 manches. Neuf autres pilotes se qualifient en finale régionale : Louis Joint-Guenet (6e), Valentin Missiaen (5e, pupille), Florian Roix (5e, benjamin), Mathis Deldycke (2e, minime 20 pouces), Brice Benoît (8e, minime), Romain Têtu (5e, cadet), Kenzo Dubois (7e, cadet), Adrien Lecointe (7e, 17/29 ans), et Mickaël Mayeux (3e, 30/39 ans).

Pré-licence : Deuxième rendez-vous avec la compétition pour Alexi Mafféis. L’apprentissage se met doucement en place mais il ne sort pas des manches (6-6-6).

Poussin : Lucas Thomas, jeune débutant, participait pour la première fois à une course officielle. Il ne va pas plus loin que les manches (5-7-6). Contre-performance pour Yanis Mayeux. Attendu en finale, il ne sera pas au rendez-vous après une chute en demi. En revanche, Louis Join-Guenet accède une nouvelle fois en finale. Sur ses terres, il décroche la 6e place.

Pupille : Les pupilles sont la catégorie d’âge la plus représentée pour le club. Elle donne des résultats mitigés. Les filles, Maëlla Payen (7-7-7) et Kélya Mayeux (5-5-5), ne sortent pas des manches ; ainsi que Mathis Gourdain, qui avait mal démarré la journée avec une chute dès la 1re manche, et Constant Delamare-Amorim (6-5-5). Lukas Forestier et Raphaël Join-Guenet se qualifient en quart de finale. Ils s’arrêtent tous deux sur une 7e place. Valentin Missiaen est le seul finaliste de sa catégorie. Il finit 5e.

Benjamin : Mathéo Gourdain ne roulera qu’une manche après une grosse chute dans la première. Léo Thomas, pour sa toute première compétition, a montré de belles choses dans une catégorie avec des pilotes déjà bien aguerris. Il s’arrête en manches (6-5-7). Mathis Berthe crée la surprise en se hissant jusqu’en quart de finale et termine 7e. Florian Roix s’offre une place légitime en finale. Il termine 5e. Sur sa piste, Zacharie Néel apporte une victoire éclatante au club et confirme sa place de leader en Coupe de Normandie.

Minimes : Sur les six engagés du jour, 3 entrent en finale. On regrette l’absence de Mathis Desanglois qui aurait dû être le 4e sans sa chute en demi-finale. Première compétition pour Victor Froment qui ne sort pas des manches (5-6-5). Pour cette catégorie et ses premiers pas dans la compétition, ses résultats sont encourageants. Arthur Holleville n’est pas loin de la demi-finale avec une 5e place en quart. Brice Benoit termine 8e en finale suite à une chute dans le premier virage. Mathis Deldycke maîtrise toute sa journée, accède à la finale, et termine 2e derrière Lolan Coint qui, sur son terrain, n’a pas laissé de place à la concurrence. Nouvelle victoire pour le club. Lui aussi est en tête du classement général.

Cadet : Thomas Planchon, de retour à la compétition, ne sort malheureusement pas des manches (4-5-5). Paul Holleville se qualifie en quart et se place 7e. On retrouve nos deux autres cadets en finale. Kenzo Dubois termine 7e et Romain Têtu 5e.

17/29 ans : Thibault Grandsert ne sort pas des manches (5-5-5). Brian Gobert chute dans la 2e manche et finit difficilement la dernière (2-7-7). Adrien Lecointe se classe 7e en finale. Il a retrouvé ses partenaires d’entraînement. Thomas Deldycke (Bolbec) sera le grand gagnant du jour (il remporte aussi la catégorie cruiser le mtain) et Dylan Gobert (Compiègne), 2e.

Cruiser minime-cadet : Mathis Deldycke termine 4e en finale. Il est le 1er minime.

Cruiser 30/39 ans : Mickaël Mayeux monte sur le podium avec une belle 3e place.