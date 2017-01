Les épreuves sportives s’enchaînent pour Mikaël Vattier ! Âgé d’une trentaine d’années, cet habitant de Beauchamps, ancien champion de force athlétique et passionné de sports en tous genres, pratique depuis peu la course à obstacles ou Obstacle Course Racing (OCR). Et déjà, il affiche un très joli palmarès. Sélectionné en juin 2016 pour participer aux Mondiaux le 15 octobre 2016 à Toronto, au Canada, il termine 435e sur 2 000 participants au scratch, et 90e dans sa catégorie (élite).

À peine rentré, il se remet très vite à l’entraînement. Son objectif : les qualifications pour 2017.

Compétition sélective

Le mois suivant son retour du Canada, Mikaël Vattier participe donc à quatre courses préparatoires, avant de se rendre, fin novembre, à Vossem, en Belgique, pour la dernière compétition sélective pour les championnats d’Europe et du Monde OCR.

Sur le format le plus long, 24 km et 100 obstacles, je termine 15e au général et 4e dans ma catégorie élite.

Pourtant, la course n’a pas été simple, « rendue difficile par la boue omniprésente et une grosse tempête ». Le Beauchampois a dû « lutter jusqu’à la fin pour conserver sa position ».

Un appel aux sponsors

Des compétitions qui ont un coût pour le sportif, « plus de 4 000 euros ». Ainsi, même si Mikaël Vattier a rejoint depuis peu la team du sud Les Bisons, il est « toujours à la recherche de divers sponsors », n’ayant « pas envie de solliciter de nouveau mon entourage avec une cagnotte ». Contact : Mikaël Vattier, 06 85 55 56 18, despe6661@hotmail.com.

