Mikaël Vattier est un homme de défis. Âgé d’une trentaine d’années et habitant Beauchamps (Somme), cet ancien champion de force athlétique s’est découvert, il y a seulement quelques années, une nouvelle passion sportive : la course à obstacles, ou Obstacle Course Racing (OCR). Un domaine où il excelle, puisque l’an passé, ses performances lui ont permis de se qualifier aux championnats du monde qui se sont déroulés le 15 octobre 2016 à Toronto, au Canada. Une première participation au score honorable pour le Beauchampois qui finit alors 435e sur 2 000 au classement scratch, et 90e dans sa catégorie (élite).

Pourtant, malgré ses compétences et son expérience, c’est une tout autre aventure que vient de vivre Mikaël Vattier lors du championnat d’Europe qui a eu lieu dimanche 4 juin 2017 en Allemagne.

De retour lundi dans la Vallée de la Bresle, le trentenaire revient sur cette course, « la plus dure que j’ai connue ».

Sept Français engagés sur 300 participants

Toutes catégories confondues, 300 coureurs issus de plus de vingt pays ont participé à ce championnat en Allemagne. Parmi eux, seulement sept Français, dont Mikaël Vattier. Mais blessé au dos quelques semaines auparavant, le Beauchampois éprouve des difficultés « sur un format de 20 km, avec 384 mètres de dénivelé et 50 obstacles pour la plupart obligatoire ».

« La course ne s‘est pas bien passée pour moi » concède Mikaël Vattier.

Quand on a vu le matin les premiers de la catégorie élite avoir du mal à franchir les derniers obstacles, on a compris que cela allait être compliqué…

Le premier achève finalement le parcours en 1 h 45.

« Pour ma part, dès le départ, ce n’est pas la forme : je me brûle fortement les jambes sur une tyrolienne, puis me bouge le bassin sur un obstacle » explique le coureur.

Au 13e kilomètre, je me fais un double claquage des mollets qui me fait tomber d‘une corde. Je reste au sol plusieurs minutes, puis repars en marchant pour finir les derniers obstacles. Sur les deux derniers, les plus durs, je passe plus d’une heure et demie, et n‘arrive finalement pas à franchir l’ultime obstacle, comme beaucoup de coureurs d’ailleurs.

Mikaël Vattier est fatigué et franchit « la ligne d‘arrivée en 3 h 30 environs, finissant la course, mais sans figurer au classement officiel ». Le cas de nombreux participants qui ont raté les obstacles éliminatoires.

Brûlé au 2e degré

Aujourd’hui, Mikaël Vattier est en convalescence, notamment brûlé au deuxième degré au niveau des cuisses sur huit centimètres. Mais il ne se laisse pas abattre, au contraire. « Je vais prendre ma revanche le 1er juillet pour le deuxième championnat d‘Europe, en Hollande cette fois, et qui prévoit d‘être plus dur encore ! ». En effet, les principaux organisateurs d’OCR s’étant séparés suite à un désaccord, deux championnats sont désormais organisés en Europe.

À la recherche de sponsors

Pour information, Mikaël Vattier est toujours à la recherche de sponsors, ou de dons. Il a d’ailleurs créé une association, Rangers 76, par le biais de laquelle il propose également des trainings pour les courses d’obstacles, chez lui, dans son jardin, spécialement aménagé à cet effet. Avis aux amateurs…

> Renseignements auprès de Mikaël Vattier par mail à despe6661@hotmail.com