Dans la cour de sa maison située en bord de route à Woirel, des vélos démontés sont à l’abri sous une bâche. Et à l’entrée, des baskets attendent la prochaine course. Pas de doute possible, c’est bien la maison d’un coureur. Celle de Xavier Pouyez, 42 ans, responsable chez Point P dans la Somme et dans l’Aisne la semaine et sportif le week-end.

« Je cours pour la Sated »

Il y a quelques semaines, il a lancé un projet noble : courir pendant 450 km à travers la Somme pour sensibiliser à l’autisme. Il va traverser 122 communes en huit étapes de 50 à 60 kilomètres. De Belloy-sur-Somme à Amiens, en passant par Mers-les-Bains ou Poix-de-Picardie (voir parcours complet ci-contre). La date de départ est fixée au 14 juin pour arriver à Amiens dans l’ambiance de la fête de la musique. S’il a choisi Belloy-sur-Somme, ce n’est pas une coïncidence.

« Je cours pour La Sated, une association qui vient en aide aux parents d’autistes pour donner un peu de répit pendant les week-ends et les vacances. Ils viennent d’acheter un centre dans cette commune. »

Xavier Pouyez a connu l’association en 2016 au cours des 24 heures pour l’autisme à Amiens. Depuis, il ne les a pas quittés.

« Si je cours pour l’autisme, ce n’est pas parce que j’ai des proches qui le sont, c’est pour la bonne cause. »

Arzhêliz Diard

Parcours des huits jours

Départ le 14 juin : Belloy-sur-Somme –> Doullens

Doullens –> Abbeville

Abbeville –> Mers-les-Bains

Mers-les-Bains –> Poix-de-Picardie

Poix-de-Picardie –> Montdidier

Montdidier –> Péronne

Péronne –> Albert

Albert –> Amiens, arrivée le 21 juin en fanfare.