C’est une belle histoire comme on aime en lire. Ou l’incroyable relation née entre des passionnés d’histoire locale et le fils d’un pilote néozélandais de la Seconde Guerre mondiale plus de 70 ans après la fin des combats…

De 1943 à aujourd’hui

Le 6 septembre 1943, un avion s’écrase en flammes à Aigneville (Somme), dans le champ de Monsieur Danzel. On suppose alors que le pilote, le chef d’escadrille néozélandais Checketts John Miles, est fait prisonnier par les Allemands.

Soixante-douze ans plus tard, le 19 septembre 2015, diverses pièces dont le moteur du Spitfire, un Rolls Royce Merlin 12 cylindres, sont excavés par l’association Somme Aviation. Une découverte qui fait suite à de nombreuses recherches menées par le président de l’association Pierre Ben et le local Alain Obée, habitant d’Embreville. Ce dernier explique :

Checketts a raconté son histoire quand il est rentré en Angleterre. Il avait été approché par un adolescent qui l’avait pris en charge sur son vélo et l’avait aidé à se dissimuler, puis caché chez Marcel Lecointe, coiffeur à Vismes-au-Mont, où il a été soigné de ses blessures avec un autre pilote parachuté à Tours-en-Vimeu.

L’adolescent, c’est André Bonvalet, 20 ans à l’époque et habitant d’Aigneville. Et malgré les années écoulées, il se souvient très bien des faits. C’est donc lui qui a mémorisé le lieu de la chute et permis l’excavation des restes de l’avion.

En contact avec le fils du pilote

L’histoire est déjà très belle, mais elle ne s’arrête pas là…

Depuis un an, Pierre Ben, toujours aidé d’Alain Obée, poursuit son travail d’investigation Il a retrouvé le fils du pilote, et fait expédier les restes de l’avion en Nouvelle-Zélande. Le chargement est parti mercredi 23 novembre 2016. Le voyage, qui s’effectue par voie terrestre et par bateau, doit durer plusieurs semaines. Les restes du Spitfire devraient retrouver leur pays d’origine autour du 16 janvier 2017.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 3 janvier 2017 ici dès 6 h.