Dimanche 15 janvier, le parc du château d’Eu devient piste de vélo. Pour la deuxième fois, l’Association cycliste laïque de Flocques (ACLF) organise le championnat départemental de VTT, dans la fédération Ufolep (Union française des œuvres laïques d’éducation physique).

« La compétition est ouverte à tous, licenciés ou non (un certificat médical est alors indispensable), membres des fédérations Ufolep ou autres. En revanche, seuls les licenciés Ufolep pourront porter le maillot de champion du département » explique Séverine Letellier, présidente de l’ACLF. Pour le club flocquais, il faudra se retrousser les manches pour veiller à la bonne organisation de la course de ce week-end. « Nous sommes un petit club de 16 licenciés et chacun vient donner de l’aide. Les clubs voisins nous aident aussi beaucoup et nous les en remercions » précise la présidente.

Côté compétition, les coureurs tenteront de succéder à Ludovic Têtu (Blangy Team Bike) et Pauline Payen (VC Hautot), vainqueurs au scratch masculin et féminin en 2016.

Pour le public, le parc du château est le terrain parfait pour assister aux courses. Facilement accessible à pied, il offre un parcours diversifié, avec des sections boisées, goudronnées ou caillouteuses sur un espace relativement restreint. « Et puisque le parc est clos, c’est sécurisé » ajoute Séverine Letellier qui encourage les spectateurs à encourager les vététistes.

Mardi soir, l’ACLF avait enregistré 180 inscriptions. « Je ne pense pas en avoir beaucoup plus et il est impossible de s’inscrire juste avant la course, pour des raisons techniques » explique la présidente du club. En attendant, les cyclistes préparent déjà leurs VTT pour une nouvelle saison qui s’annonce riche.