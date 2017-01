Les sapeurs-pompiers de Friville-Escarbotin, principale caserne du Vimeu, ont multiplié les interventions en raison de la tempête qui a frappé le département de la Somme [80] dans la nuit du jeudi 12 janvier 2017 au vendredi 13 janvier 2017.

Une dizaine d’interventions

Plus d’une dizaine de sorties ont été recensées. Les causes sont toujours les mêmes : des arbres arrachés par le souffle du vent qui endommagent des fils électriques. Ces derniers chutant sur la voie publique. Deuxième cause : les toitures endommagées avec les tuiles qui s’envolent.

Ne pas toucher aux fils électriques

Les pompiers rappellent d’ailleurs une règle essentielle : les habitants et automobilistes ne doivent en aucun cas toucher aux fils électriques tombés sur la route pour les placer sur les bas-côtés.