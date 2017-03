A Saint-Pierre-en-Val, près de Eu (Seine-Maritime), la bibliothèque, située près de la mairie, présente une exposition jusqu’au 10 avril.

La bibliothèque départementale de Seine-Maritime a prêté une exposition autour de l’histoire de la peinture et des grands Maîtres. Elle présente de grandes périodes de l’art, depuis la préhistoire jusqu’au début du XXe siècle. On y découvre de grands artistes et on se familiarise avec les techniques picturales.

Les écoliers de la commune ont découvert l’exposition, à travers l’intervention d’une conteuse, Hélène Beuvin.

L’exposition est visible jusqu’au lundi 10 avril aux heures d’ouverture de la bibliothèque : lundi de 15 h 30 à 17 h 30, mercredi de 15 h à 17 h et vendredi de 17 h à 19 h. Entrée libre et gratuite.