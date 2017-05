David Garnier, Aultois d’adoption, est animé par un projet original : créer un studio d’enregistrement mobile. Pour comprendre comment cette idée a germé en lui, il faut revenir sur son cheminement de vie et artistique. L’homme a la musique chevillée au corps. Normal pour un enfant biberonné à la musique avec une maman qui en a fait son métier et un papa fan de Led Zeppelin. Dès l’âge de 6 ans, il empoigne sa première guitare.

Originaire d’Amiens, David Garnier rallie Paris à 17 ans pour mener les études dont il rêve. Pendant six années, il s’épanouit et apprend au sein de l’American school of modern music à Paris. Mais en quête de quiétude, il trouve en Ault un refuge idéal, loin de l’agitation de la capitale :

Paris est une ville très dynamique mais pleine de stress également. J’avais besoin de calme et d’isolement pour travailler.

Un studio d’enregistrement dans un bus

La musique ne le quitte pas pour autant. L’homme met sur pied un studio d’enregistrement professionnel en plein centre bourg. Puis, il lance son propre label. Depuis un an et demi, il réfléchit à la concrétisation de ce nouveau projet : élaborer un studio d’enregistrement, mais dans un bus cette fois.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du 30 mai 2017.

Julien Levasseur