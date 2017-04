Durant la première semaine des vacances scolaires, le site archéologique du Bois l’Abbé a ouvert ses portes à un groupe de jeunes originaires de la région du Havre.

En partenariat avec l’association havraise d’action et de prévention sociale (AHAPS), un projet éducatif a été mis en place pour souligner les compétences de chacun de ces huit adolescentes à travers la valorisation du patrimoine.

Agés de 11 à 15 ans, ils sont suivis régulièrement par des éducateurs de l’association, grâce à qui ils peuvent bénéficier d’un accompagnement éducatif individuel.

L’archéologie, un prétexte au savoir être

Le but de ce projet est bien sûr de faire découvrir le Bois l’Abbé aux enfants. L’occasion de découvrir les ruines des monuments et des habitations gallo-romaines situées au cœur de la forêt d’Eu mais pas seulement. Il s’agit avant tout de comprendre l’histoire de ces pierres pour pouvoir ensuite mieux la raconter. Une transmission importante qui passe par la valorisation du site. Pour ce faire les jeunes ont pour mission de fabriquer des bancs à partir de palettes récupérées. Une réalisation qui rejoint la notion de développement durable et d’accessibilité du site avec des zones de repos. À travers ces travaux, les éducateurs peuvent aborder les règles de vie, de savoir être, de cohésion de groupe et surtout valoriser les compétences de chacun de ces enfants. Et des compétences, il y en a. L’objectif de trois bancs a été plus que dépassé.

Nicolas Fournier qui supervise ce projet affirme que « ces jeunes débordent d’énergie, ils sont travailleurs et très motivés ». Un enthousiasme ardent qui montre qu’ils prennent leur projet très à cœur. Une manière de féliciter ces jeunes pour leur travail et de montrer

« qu’avec l’archéologie, on ne fait pas que de l’archéologie “.